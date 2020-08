Posle preokreta na Banjici, iz Voždovca poručuju: "Nismo na svom nivou, ali učimo važne lekcije!"

"Trenutno ne igramo na nivou koji ovaj tim može pokazati, ali mlada smo ekipa i jučerašnji meč (protiv Rada) je bio velika lekcija za naredne utakmice i moramo učiti kako bismo dostigli naš pun timski potencijal", rekao je Lasickas, prenosi klub.



Fudbaleri Voždovca pobedili su juče Rad, u utakmici četvrtog kola Superlige Srbije. Rad je vodio u prvom poluvremenu sa 1:0, ali je Voždovac u drugom delu preokrenuo na 1:3.



Vesnik pobede bio je gol koji je postigao Lasickas u 49. minutu. Litvanac, kome je ovo druga sezona u Voždovcu, ušao je sa klupe umesto povređenog Nikole Stankovića.



"Nismo započeli meč kako smo želeli, ali smo pokazali ogroman karakter time što smo se vratili u meč i uspeli da osvojimo bitna tri boda. Momci koji su ušli sa klupe pokazali su ogromnu želju da preokrenu rezultat i uspeli smo u tome, tako da je ovo zaista velika timska pobeda za nas", rekao je Lasickas.



On je dodao da je srećan zbog pobede, ali ne i zbog povrede dvojice saigrača i dodao da se nada da će se brzo oporaviti kako bi tim bio kompletan.



Lasickas je kazao i da ga je jučerašnji gol podsetio na pogodak koji je postigao baš protiv Voždovca dok je igrao za Zemun.



"Znao sam da je jako važno da 'probijemo led' i drago mi je što sam to uradio svojim golom. Nakon gola govorio sam igračima da je sada potrebno postići još golova i da nema stajanja, da moramo napadati još jače, što smo i uradili i postigli još dva gola. Sve u svemu, sjajna pobeda, nadam se da ćemo nastaviti u ovakvom ritmu", rekao je on.



Voždovac trenutno zauzima 11. poziciju na tabeli Superlige sa osvojenih šest bodova, a u narednom kolu na "Krov" dolazi ekipa Zlatibora.