Posle Partizana, opet Španija? Ovog puta preko Crne Gore...

Andrija Delibašić je tokom igračke karijere ostavio značajan trag u Španiji, gde je stigao posle nastupa u Ligi šampiona sa Partizanom.





Iz Humske je 2004. godine otišao u Majorku, potom su usledile i pozajmice u Bragu, Benfiku i AEK, odakle se vratio u Španiju, u Real Sosijedad, a onda su usledili i transferi u Erkules i Rajo Valjekano.





Tokom tog perioda Španci su ga dobro upoznali, pa je za vikend govorio i za tamošnji ''Mundo Deportivo''.





Delibašić već nekoliko godina gradi trenersku karijeru, bio je pomoćni trener Partizana, odakle se neočekivano preselio u podgoričku Budućnost tokom mandata Miroslava Đukića u Partizanu. Ono što je njegov naredni cilj jeste povratak u Španiju.





''Sa porodicom sam u Crnoj Gori, učim završne ispite za trenersku licencu. Ostalo mi je još malo. To je moj put, to je ono što me zanima. Bio sam drugi trener u Partizanu, sada sam u Budućnosti, najboljem timu u Crnoj Gori. Prvi smo na tabeli, imamo 11 bodova prednosti, ali je sve stalo. Videćemo da li ćemo moći da nastavimo, ostalo je još 13 kola i tri termina za Kup mečeve.



