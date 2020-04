Posle Kokeze, oglasio se i Pantelić, njegovo iskustvo bilo je znatno drugačije!

Čelni ljudi Fudbalskog saveza Srbije večeras gostuju u televizijskim emisijama, u kojima govore o svojim iskustvima u borbi protiv koronavirusa, iz koje su izašli kao pobednici.









''Iskreno, ja sam se zarazio na službenom putu u Amsterdamu, na Kongresu UEFA. Bio sam tamo zajedno sa Slavišom Kokezom, sa generalnim sekretarom, oba sportska direktora, od 2. do 4. marta.





Odatle smo se vratili i posle 7-8 dana je došlo do toga da jedno jutro dobijem informaciju da je predsednik pozitivan. On je imao temperaturu i već je javnost bila obaveštena o tome. Ja se apsolutno nisam loše osećao, ali sam smatrao da treba da se testiram i to je učinjeno u roku od 24 sata, zajedno sa suprugom sam testiran. Ja sam bio pozitivan, a ona negativna.





Bio sam ubeđen da sam negativan, jer sam noć pre toga igrao fudbal, nisam imao nikakav simptom. Možda malo zapušen nos kao obično.





Od kada sam saznao da predsednik ima koronu, bacio sam cigarete'', objasnio je Pantelić.





Ipak, nije primljen u bolnicu, već se od koronavirusa oporavljao u kučnim uslovima.







''Posle testiranja odlazim u sobu, zaključavam se i 15 dana sam potpuno sam u sobi. Pratio sam sve smernice nadležnih.





Meni ti karantini nisu strani, kroz fudbal sam stekao vojničku disciplinu. Takve su smernice, to sam ispunio, fokusirao se da to vreme ispunim na neki drugi način, čitao dosta, imao neke radove i brzo mi je prošlo'', objasnio je Pantelić.

