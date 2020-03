Poruka iz Novog Sada - Neregularno je nastaviti takmičenje u Superligi!

Prošlo je već desetak dana od kako su fudbaleri Vojvodine, kao i svih drugih timova u zemlji, prestali sa održavanjem treninga. Vanredno stanje i pandemija izazvana koronavirusom uslovili su da kretanje i boravak više ljudi na istom mestu budu rigorozno ograničeni, te u takvim okolnostima igrači uglavnom treniraju samostalno kod kuće i pokušavaju da ostanu u kondiciji.



Upravo zbog svega toga, kondiconi trener Vojvodine Saša Semerendi, objašnjava zbog čega je najpravednije da sezona bude okončana - sada.



"S obzirom na to da ništa ne može da zameni timski rad sa loptom, pad forme kod svih igrača i ekipa biće ogroman. Jednostavno, ovo što možemo da radimo u ovim okolnostima nije dovoljno i biće jako opasno nakon svega ovoga ući u takmičenje u kojem će se igrati dve utakmice nedeljno. Rizik od povreda biće veliki, pa time čak i čitave karijere fudbalera mogu biti ugrožene. Po mom mišljenju, kada prođe vanredno stanje, ekipama će biti potrebno najmanje četiri nedelje priprema kako bi spremne ušle u nastavak takmičenja, ali s obzirom na nedostatak vremena, možda bi najpametnija odluka Saveza u ovom trenutku bila ta da se sezona proglasi završenom. Ako bi prvenstvo posle svega ovoga bilo nastavljeno, to bi bilo još manje regularno nego da se takmičenje proglasi okončanim. Treba imati u vidu da postoji i sezona posle ove i zato treba voditi računa o velikom broju mladih igrača u našem fudbalu, jer njima jedna povreda može čitavu karijeru da promeni", objasio je Semerendi za sajt kluba.



On je dodao da je u ovakvim okolnostima nemoguće održati kondiciju i ostati u pravoj formi.



"Moram da kažem da će biti pravo čudo ukoliko igrači u ovakvim uslovima uspeju da održe formu koju su imali pre uvođenja vanrednog stanja. Jednostavno, ni oni, ali ni mi treneri, nikada ranije se nismo suočili sa ovakvom situacijom i zato je potrebno da joj se prilagođavamo iz dana u dan. Jako je važno da fudbaleri imaju poverenje u instrukcije koje im dajemo, a u zajedničkim grupama na telefonskim aplikacijama često razmenjujemo iskustva, snimke treninga i ostalo, te i na osnovu toga ponekad dobijamo nove ideje i uvodimo nove metode rada", ističe Semerendi.



Sa tim u vezi, Voša će danas uvesti jednu novinu kada je u pitanju rad prvog tima.



"Od danas, krenućemo sa zajedničkim onlajn treninzima, po čemu će Vojvodina sigurno biti među prvima, ako ne i prva u Srbiji. To će se odvijati tako što ću ja pokazivati vežbe iz svoje kuće, a putem konferencijskog poziva, igrači će me pratiti, tako da će delovati kao da smo svi zajedno na istom mestu. Pored samog treniranja, izuzetno je važno da se zadrži i dobra atmosfera unutar tima, jer kako sada stvari stoje, sezona će se ipak nastaviti, te će ekipa koja se bolje snađe tokom ove neplanirane pauze biti u prednosti kada krenu utakmice. Samim tim, dokle god ne bude zvanične potvrde da je sezona završena, nastavićemo da treniramo onako kako možemo. Znam da je teško trenirati sam, ali ovo je ogroman izazov u karijeri i za igrače i za kondicione trenere, te se nadam da ćemo zajedno uspeti da ga savladamo", zaključio je kondicioni trener Vojvodine.