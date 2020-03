Poruka Darka Kovačevića iz Atine zbog koje treba da se zamislimo

On je govorio za Blic o aktuelnoj situaciji u Grčkoj, odnosno kako se tamo bore protiv pandemije i koronavirusa.



"Uveden je neprekidni policijski čas. Dakle, 00 - 24. Totalna je izolacija, može se izaći samo sa specijalnom dozvolom, i to isključivo do supermarketa ili apoteke. Ona se dobija preko interneta, posle podnošenja zahteva onlajn. Svakoga ko se nađe na ulici, policija legitimiše, da bi imala uvid da li imaju dozvole za izlazak iz izolacije. Svi smo ozbiljno shvatili dešavanja. Poštovanje izolacije i svega što ide uz nju. Disciplina je ključ. Jedino tako može da se prevaziđe ova neprijatna situacija", počeo je Kovačević, koji nije govorio o pomenutom napadu, jer je u toku sudski proces.



Kovačević je primerom iz Atine podsetio i na to kako su se ponašali građani Srbije tokom prošle nedelje.



"Pre neki dan zasijalo sunce, bilo je 25 stepeni celzijusa, veliki broj ljudi je izašao na plaže, u kafiće... Odmah uveče, zapravo u šest ujutru, doneta je odluka da nema više napuštanja stanova, kuća... Bez obzira što nije laka situacija zbog toga, smatram da je Grčka uradila pravu stvar time, jer očigledno da samo rigoroznijim pristupom može da se zaustavi ovaj opaki protivnik. Naši ljudi moraju da shvate da samo izolacijom može da se pobedi. Shvatam da je teško, ali odmah i da upitam - a kada nam to nije bilo teško? Setimo se svi kroz šta smo sve prošli od devedesetih godina prošlog veka pa na ovamo. ratovi, bombardovanje. Duša me boli. Pobedićemo i ovo, siguran sam. Jaki smo mi, samo nam treba malo više discipline. Ubeđen sam da je ona sada na nivou", ističe Kovačević.



On je za kraj dodao da je bez sporta teško, ali da to ima i lepših strana.



