Poluvreme posle sat vremena igre, Asano briljira!

Ekipa Partizana nakon prvih 45 minuta vodi protiv Radnika iz Surdulice sa 0:1, a utakmicu je za sada obeležio prekid.



Prekid je usledio već u drugom minutu meča kada su navijači Partizana istakli transparent koji je bio i pre nekoliko dana u Humskoj na utakmici protiv Lučana, s tim što je tada skinut bez problema jer nije bilo publike.



Sada druga priča, sudija Jovanović je prekinuo utakmicu jer navijači nisu želeli da uklone transparent, a uslov je bio da uđu svi navijači crno-belih na tribinu.



Igrači su poslati u svlačionicu, a u 22. minutu je utakmica nastavljena.



Partizan je bio daleko bolji rival, a prva prava šansa je usledila u 38. minutu kada je Natho bio u šansi, ali je njegov udarac odbranio golman domaćih. Isti igrač je imao možda i bolju šansu dva minuta kasnije kada je šutirao veoma loše.



U prvom minutu nadoknade Partizan je poveo sa 0:1, Natho je poslao sjajnu loptu Asano, a Japanac bez problema pogodio.



Radnik je mogao do izjednačenja, Danoski je uspeo da primi loptu, fintirao Miletića i poslao loptu preko gola.



PArtizan je stigao do drugog gola već u 15. minutu nadoknade prvog poluvremena. Tada je Asano ponovo pogodio, ali iz drugog pokušaja i uz pomoć defanzivca domaćih.



Ipak, Radnik uspeva da smanji rezultat do kraja poluvremena i to u 17. minutu nadoknade, strelac je bio Stamenković.