Poluvreme - Pleše Zvezda, ali umesto 4:0, rezultat je daleko gori! (TVITOVI)

Izabranici Dejana Stankovića koje večeras sa klupe predvodi Nebojša Milošević vode protiv Slovana iz Libereca sa 2:1 posle prvih 45 minuta.



Moglo je da bude i duplo više golova u mreži Slovana, ali umesto 4:0, Zvezda vodi "samo" sa 2:1.



Daleko je bolji tim srpski klub, dokazao je to već u 7. minutu kada je Rodić odlično prošao po levoj strani, uposlio Bena za 1:0. Sjajna akcija.



Dva minuta kasnije nova šansa za Zvezdu preko Nikolića čiji je udarac odbranio golman gostiju, a onda u 22. minutu novi gol u mreži Libereca, ponovo odlična akcija, ponovo po levoj strani gde je bio Ivanić koji asistira Benu, a reprezentativac Komora zakucava loptu u mrežu za 2:0.



Mogla je Zvezda i do još golova, ali je Katai pogodio stativu nakon dobrog udarca sa distance.



I onda šok za Borjana, Liberec iz prve prave šanse stiže do smanjenja rezultata, Matoušek je bio strelac.



U 44. minutu Mirko Ivanić je imao sjajnu šansu da postigne novi gol za Zvezdu, ali nije se desilo ništa, ostalo je 2:1.



