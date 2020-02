Poluvreme - Marković uz dosta sreće, Matićev prvenac!

Ekipa Sava Miloševića je u okviru 23. kola dočekala danas ekipu Proletera na svom terenu i nakon prvih 45 minuta rezultat je 2:0 u korist Partizana.



Proleter je imao sjajnu šansu preko Ruševića u petom minutu utakmice kada ofsajda nije bilo, prevario je Brežančića i Pavlovića, ali je poslao loptu pored stative.



Partizan je stigao do gola u 7. minutu utakmice kada je prekid sa leve strane izveo Natho, lopta je stigla do Markovića koji je šutirao sa 20-ak metara, lopta je pogodila nekog na putu ka golu i Petrićevom golu (Ognjena Mitrovića) i završila je iza gola. Velika sreća za crno-bele.



Crno-beli su stigli do dva gola prednosti u 23. minutu utakmice. Bojan Matić nije bio u ofsajdu, uspeo je da stigne do lopte, a potom je i postigao gol nakon što je zaobišao golmana Petrića. Bio je ovo njegov prvi gol u dresu crno-belih.



Ono što treba nagovestiti jeste da su gosti bili hrabri u ovom poluvremenu, napadali su crno-bele bez trunke straha što im se, ipak, obilo o glavu.



Dakle, nakon 45 minuta, Partizan u Humskoj pred oko 1500 navijača vodi protiv Proletera sa 2:0.