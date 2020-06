Poluvreme - Kiks Pavlovića, Voša vodi, a "grobari" našli krivca! (TVITOVI)

U prvih 45 minuta Kupa Srbije na "Čairu" Vojvodina vodi protiv Partizana rezultatom 1:0.



Nakon poluprilike koju je imao Lazar Marković kada je šutirao glavom, usledila je bolja, Sadik je centrirao, Asano je uklizao i pokušao da savlada Rockova koji je odlično reagovao.



Izgledalo je da je Sadik raspoložen za igru, ali je bio dobro zatvoren u prvom poluvremenu, imao je i mali šou u kaznenom prostoru sa Bralićem što je Rockov uspeo da reši.



Prvi udarac ka golu Stojkovića usledio je u 31. minutu kada je Mrkaić šutirao visoko preko gola.



Partizan je imao kontrolu igre, loptu u svom posedu, ali je teško stizao do gola Rockova. Milošević je video slabu kariku - Lazara Markovića, i već nakon pola sata igre ga je zamenio Filipom Stevanovićem.



Usledio je šok za crno-bele u 38. minutu. Pavlović je napravio katastrofalnu grešku, izgubio je loptu gde nije smeo, Mrkaić je uspeo da doda do Bojića, ovaj je pronašao Vukadinovića za veliko slavlje Nenada Lalatovića!



Do krja poluvremena ništa konkretno ni od jednih, ni od drugih, osim dobre šanse Asana koji je šutirao očajno. Čekamo drugo poluvreme, a do tada evo tvitova.



Toooooo Breeeee!



Kup je naš!



1 :0 VOJVODINA - partizan — Mike Miloshevich (@m_miloshevich) June 24, 2020

L. Markovic je ocigledno bivsi fudbaler. Jbg. zao mi je zbog toga😔 — Vid Srdic (@SrdicVid) June 24, 2020

Šta igra Lazar Marković u Partizanu??? — Krebezis (@krebezis1) June 24, 2020

Nema tu ko sta da pokriva, Pavlovic je imao loptu i mogao je da je ili vrati Stojkovicu ili izbije u aut/korner. Njegov gol 100%. — Dino-san (@dr_error1) June 24, 2020