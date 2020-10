Poluvreme - Katai prekinuo mučenje, ''Delije'' sad mogu da odahnu! (TVITOVI)

Posle prvog poluvremena u Nikoziji, Ararat-Jermenija - Crvena zvezda 0:1.





Zvezda je tokom prvih 45 minuta imala inicijativu, znatno duže loptu u posedu, ali se na njeno vođstvo čekalo do poslednjih trenutaka prvog poluvremena, kada je Aleksandar Katai napravio slalom ispred kaznenog prostora Ararata i poslao precizan udarac u donji desni ugaop gola golmnana Čupića.





Baš kao i protiv Omonije, Zvezda je postigla gol u samoj završnici prvog poluvremena.







Prva prilika za Ararat bila je kontra tri na pet u osmom minutu, ali brzo su se vratili Zvezdini defanzivci, pa je na kraju izostao završni udarac jermenskog tima.



Dva minuta kasnije, Rodić centrira sa leve strane, Falćineli šutira glavom, ali Čupić lako hvata tu loptu.



Uvodne minute meča obeležilo je i nekoliko izgubljenih lopti Kataija, koji nije na pravi način ušao u ovu utakmicu, ali je kasnije sve nadoknadio.



U 18. minutu mnogo sreće za Zvezdu! Posle izgubljene lopte Ivanića pred kaznenim prostorom Ararata, usledila je nova munjevita kontra Brazilca Alemaa, imao je otvoren put ka golu, bio oči u oči sa Borjanom, a onda je iznenađujuće odlučio da ne šutira, već da uposli svog saigrača koji ga je pratio u kontri, to je neprecizno učinio i opasnost po Zvezdin gol je otklonjena.



Najbolju priliku za Zvezdu od početka meča, i to stopostotnu imao je Mirko Ivanić u 25. minutu. Kanga ga je dugom loptom lepo uposlio u kaznenom prostoru, ali iskusni Gufran je uspeo malo da ga omete, uz to je i golman Čupić pravovremeno istrčao i od pogotka nije bilo ništa.



Osam minuta kasnije, Ben sa ivice kaznenog prostora šalje loptu za Kataija u peterac, ali Zvezdin vezista ne uspeva da zahvati loptu na pravi način i ona završava pored gola.





I kada se činilo da će se na poluvreme otići bez golova, usledio je solo-prodor Kataija i precizan šut i Zvezdu bi u nastavku trebalo da očekuje lakši posao.





Inače, navijači su tokom prvog poluvremena bili prilično nezadovoljni, sve dok Katai nije pogodio.



