''Pokrenula se energija'' u Partizanu!

Fudbaler Partizana Lazar Marković ocenio je danas da se vidi promena od dolaska novog trenera i rekao da je utakmica i pobeda protiv Rada smo prvi stepenik do vrha.





"Nisam neko ko voli da govori za medije, posebno jer znamo koliko je prethodni period bio težak za mene i svaka priča bez reakcije na terenu ne bi imala pun efekat. Drago mi je što se pokrenula energija, što svi zrelo i odgovorno pristupamo treninzima i najvažnije ispunjavamo zadatke. Ne može mnogo da se uradi za 10 dana bez kompletnog tima, povređenih igrača, ali smo zaista na pravi način pristupili idejama i načinu rada Stanojevića", rekao je Marković, preneo je Partizan.



Partizan je sinoć na svom terenu pobedio Rad sa 3:0, u utakmici sedmog kola Super lige Srbije, a crno-bele je sa klupe predvodio Aleksandar Stanojević, koji je početkom meseca preuzeo ekipu od Save Miloševića.



"Ovde ne govorim samo o nama koji ga znamo već od prvog do poslednjeg igrača. Dug je i težak period ispred nas, te je jučerašnja utakmica samo prvi stepenik do vrha. Treba stpljenja i vremena, ali u tom periodu nećemo dozvoliti da odemo korak nazad", naveo je Marković.



On je dodao da će na svakoj poziciji na terenu biti na raspolaganju treneru i ekipi.



"Drago mi je ako je (jučerašnja pozicija) opravdala poverenje šefa i igrača, ali u kojoj god formaciji igrali tu sam na raspolaganju. Svi moramo biti spremni i odgovorni kao tim", dodao je Marković.



