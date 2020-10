Po mnogima najveći oslonac naše reprezentacije, Dušan Tadić, neće putovati u Tursku na megdan toj reprezentaciji u okviru Lige nacija.



Razlog - pravila u Holandiji o koronavirusu, to je potvrdio i Marko Pantelić za tamošnji "Telegraf".



"Da je Tadić otišao u Tursku, morao bi da bude u karantinu 10 dana zbog holandskih pravila o koroni. To znači da bi propustio utakmicu sa Herenvenom u sledećem kolu", rekao je Marko Pantelić za "Telegraf" u Holandiji.



"Zahvalni smo Dušanu na partiji protiv Norveške i preko nam je potreban za finalni meč baraža sa Škotskom u novembru. Zbog toga želimo da se oseća prijatno", rekao je on.