Pogledajte Partizanove golove, ali Savo ovo više ne može da podnese?!

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je da ne podnosi prijateljske utakmice i dodao da je današnji meč protiv Trepče bio samo deo treninga.



"Skoro sam na granici da kažem da organski ne podnosim prijateljske utakmice jer mi ničemu ne služe. Utakmica je bila samo deo obimnog posla koji smo imali danas i on mi se najmanje dopada", rekao je Miliševič, prenosi klub.



Partizan je u prvom pripremnom meču pobedio Trepču sa 2:0, golovima Ivanovića i Sadika.



"Što se tiče same utakmice, teške noge, to smo znali, ima mnogo stvari... Ako bih sad počeo da pričam šta ne valja - ne valja ništa. Ali, nismo ni gledali to, utakmica je bila deo treninga. Odradili smo dobro ceo dan i to je najbitnije, ovo drugo... Ponoviću, nerviraju me prijateljske utakmice", rekao je Milošević.



Partizan u subotu igra protiv Mladosti iz Lučana.



"To će sigurno biti malo ozbiljniji trening. Videćemo da li ćemo nekima da dižemo minutažu", rekao je Milošević.