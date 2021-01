Pogađajte, Deki otkrio koje bi igrače Partizana voleo u Zvezdi!

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković progovorio je o temi koja interesuje sve ljubitelje fudbala u Srbiji, a tiče se koje bi igrače iz redova najvećeg rivala Partizana voleo da vidi u svom taboru.



Stanković se gostujući na Areni sport dotakao i nešto interesantnijih tema u odnosu na uobičajena.



Odgovoreom na jednu od njih otkrio je koga simpatiše u Partizanu.



"Nisam razmišljao, lepo pitanje...Ima Partizan kvalitetnih igrača... Natho, Asano, Suma je interesantan, Zdjelar je njihov motor ekipe i neko ko donosi ravnoteži i detalji odlučuju derbi", rekao je Stanković u studiju ove televizije.



Naglasio je da je jedan od ciljeva ekipe upravo taj da se što bolje pokaže u derbiju.



"Jedna odbrana Stojkovića u poslednjoj sekundi prvog poluvremena dosta toga menja", istakao je proslavljeni fudbaler detalj sa prethodnog susreta večitih rivala. Stanković se gostujući nadotakao i nešto interesantnijih tema u odnosu na uobičajena.Odgovoreom na jednu od njih otkrio je koga simpatiše u Partizanu.", rekao je Stanković u studiju ove televizije.Naglasio je da je jedan od ciljeva ekipe upravo taj da se što bolje pokaže u derbiju.", istakao je proslavljeni fudbaler detalj sa prethodnog susreta večitih rivala.







Učinak mladog trenera u sudarima protiv Partizana nije za pohvalu, pošto je na tri večita derbija uspeo da osvoji svega dva boda.



Ipak, veruje da će na proleće popraviti statistiku protiv komšija iz Humske, a o imenima pojačanja ostaje poslovično zakompčan.



"Ima interesantnih igrača, ne bih o imenima... Ako kažem - to se kod mene komentariše kao da ga dovodim u Zvezdu. Ima ozbiljnih profila, mladih igrača, ali vraćam se na to bonus pravilo koje može mnogo dobrog da donese", poručio je Stanković.



Podsetimo, Zvezda je u ponedeljak otputovala na Kipar na pripreme za prolećni deo sezone, čiji jesenji deo je završila kao šampion.



Ako odbrani naslov prvaka biće to četvrta uzastopna titula za klub iz Ljutice Bogdana.