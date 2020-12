Počinje put za Katar! "Orlovi" sutra saznaju rivale!

Kreće novi ciklus za reprezentaciju Srbije uz gorak ukus svega što se desilo nakon onih beogradskih penala protiv Škotske i činjenice da ni posle 20 godina nismo uspeli da se plasiramo na EP.



Skoro sigurno sa novim selektorom krećemo u nove kvalifikacije, a put praktično počinje sutra (ponedeljak), žreb je zakazan za 18 časova, obaviće se u Cirihu, u Švajcarskoj. Neće biti nikoga osim onih koji budu izvlačili kuglice i vodili program zbog pandemije.



Šeširi?



Srbija je u drugom, praktično nema lakog protivnika u prvom šeširu, ali možda je Danska najbolji izbor.



1. šešir: Belgija, Francuska, Engleska, Portugal, Španija, Italija, Hrvatska, Danska, Nemačka, Holandija.



2. šešir: Švajcarska, Vels, Poljska, Švedska, Austrija, Ukrajina, Srbija, Turska, Sloavčka, Rumunija.



3. šešir: Rusija, Mađarska, Irska, Češka, Norveška, Severna Irska, Island, Škotska, Grčka, Finska.



4. šešir: BiH, Slovenija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, Bugarska, Izrael, Belorusija, Gruzija, Luksemburg.



5. šešir: Jermenija, Kipar, Farska ostrva, Azerbejdžan, Estonija, tzv. Kosovo, Kazahstan, Litvanija, Letonija, Andora.



6. šešir: Malta, Moldavija, Lihtenštajn, Gibraltar, San Marino.









Kao što vidimo, i treći i četvrti šešir su veoma jaki, i u petom ima selekcija sa kojima imamo neprijatna iskustva (Estonija, Azerbejdžan, Kazahstan), dok je šesti lagan za svakoga iz prva tri šešira.



Postoje i ograničenja, naravno da ne možemo sa tzv. Kosovom, naša južna pokrajina ne može ni sa reprezentacijom BiH u istu grupu, ali ni sa Rusijom. Rusi ne mogu ni sa Ukrajincima.



Postoji još nekih ograničenja što se tiče "zimskih zemalja" (ne mogu više od dve u istu grupu, a to su Farska ostrva, Belorusija, Estonija, Finska, Island, Letonija, Litvanija, Norveška, Rusija i Ukrajina), kao i ograničenja po pitanju dugih putovanja, a recimo da Island ne može da bude i sa Jermenijom i sa Kiprom u istoj grupi, a najveća ograničenja u ovom smislu su za Kazahstan koji je više u srednjoj Aziji nego u Evropi, no to je neki drugi problem.







Najbolji iz svake grupe ide na Mundijal, deset drugoplasiranih igraće baraž zajedno sa dva tima iz Lige nacija koja su najbolje plasirana, a da nisu u top dve reprezentacije iz kvalifikacija za Mundijal. Tih 12 timova će biti podeljeni u tri grupe sa po četiri tima, igraće se polufinala i finale, a samo pobednici finala igraće na Mundijalu.



Nadamo se da nećemo dočekati ovakav scenario, očekujemo žreb i rivale po meri.