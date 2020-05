Počeli i u Nišu, nema zaraženih među fudbalerima!

Kako se navodi u saopštnju kluba sa Čaira, ekipa se okupila juče, a istog dana su svi igrači, članovi stručnog štaba i zaposleni u klubu testirani na korona virus. Svi rezultati testova su bili negativni, pa je trener Radoslav Batak odmah zakazao trening.



"Hvala bogu, svi smo zdravi. Testirani smo, negativni smo i iskreno da vam kažem, meni je to sada najvažnije. Nama je rečeno da krenemo sa treninzima, mi ćemo svoje obaveze ispunjavati, a ja verujem da Vlada Srbije i Fudbalski savez Srbije znaju šta rade", rekao je Batak.



Zbog posebnih mera za održavanje treninga, igrači su bili podeljeni u nekoliko grupa, a treniralo se na glavnom i pomoćnom terenu stadiona Čair. Svaka grupa bila je pod nadzorom jednog od članova stručnog štaba, a igrači su poštovali medjusobni razmak od minimum dva metra.



"Klub je preduzeo sve neophodne mere i spremno smo dočekali ove treninge u posebnim uslovima. Radimo u grupama, na propisanoj smo razdaljini i nemamo zajednička okupljanja pre i posle treninga", naveo je Batak.



"Krenuli smo s radom, a kada budemo definitivno znali da li je pred nama puna sezona sa svih 11 utakmica ili skraćena sa četiri meča, naravno sa Kupom, napravićemo podrobniji plan treninga. Koliko bude vremena, toliko ćemo se i spremiti, ali najvažnije je da radimo prema uputstvima i ostanemo zdravi", dodao je trener Radničkog.



On je rekao da je igračima neophodno tri do četiri sedmice priprema.



"Sve ostalo zavisi od mnogo faktora, pa i to kada će ekipa ući u željenu takmičarsku formu. Imali smo veliku pauzu. Mi smo igračima dali program kako da treniraju kod kuće, ali to svakako nije moglo da adekvatno zameni prave treninge", rekao je Batak.







Radnički je pred prekid sezone odigrao nekoliko dobrih mečeva, a Batak je naveo da je obaveza tima da proba da što pre dosegne taj nivo.



"Čak i da ga premašimo i da nastavimo tamo gde smo stali. Neće biti lako, pauza nam je mnogo odmogla, ali kako nama tako i drugima. Nastavljamo s radom, igrači sada već dobro poznaju moje metode i verujem da su pre nama dobri dani", rekao je Batak.



I golman Radničkog Borivoje Ristić je istakao da je najvažnije da su svi zdravi.



"Mislim da se polako sve vraća u normalu, a trebaće nam malo vremena da se naviknemo na ove uslove, jer su ovakvi treninzi nepoznanica za sve nas. Malo je konfuzno, ali moramo da se uhodamo što pre", rekao je Ristić.



On je naveo i da veruje da će njegov tim spreman dočekati nastavak sezone.



"Verujem da ćemo biti spremni za nastavak sezone, iako još ne znamo datum. Čekaju nas obaveze u prvenstvu i Kupu, naš cilj je Evropa, a gledajuči stanje na tabeli, mislim da je Kup Srbije takmičenje preko kojeg možemo lakše da dodjemo da našeg cilja", kazao je Ristić.