Pobedio, pa najavio rotaciju i četiri do pet izmena na Marakani

Trener fudbalera Radničkog iz Niša Radoslav Batak rekao je večeras da je njegova ekipa posle samo 15 dana priprema odigrala takmičarski meč na visokom nivou i dodao da veruje da će Metalac biti "tvrd orah" za svaku ekipu.



"Pre svega moram da pohvalim ekipu Metalca. Igraju lep fudbal i mislim da će biti tvrd orah za svaku ekipu u nastavku sezone, pogotovo u Gornjem Milanovcu. Gledali smo njihove pripremne mečeve i znali smo da su ekipa koja voli da počinje igru od golmana i da vole da se nadigravaju. Dobro smo ih izanalizirali i nisu nas iznenadili", rekao je Batak.



Fudbaleri Radničkog pobedom su otvorili novu sezonu. Nišlije su na praznom Čairu savladale Metalac iz Gornjeg Milanovca sa 3:0.



"Jako sam srećan što imam ovakve momke u svojoj ekipi. Oni su posle samo 15 dana priprema uspeli da večeras iznesu veliki teret i odigraju takmičarski meč na visokom nivou", rekao je Batak.



Radnički u narednom kolu gostuje Crvenoj zvezdi.



"Nas već u sredu očekuje utakmica protiv Crvene zvezde u gostima. Da ne bismo došli u situaciju da se neko povredi moraćemo da rotiramo i sigurno ću promeniti četiri do pet igrača za tu utakmicu. Spremamo se dobro, uigravamo se u hodu i mislim da je pred nama dobra sezona", rekao je Batak.



Trener Metalca Žarko Lazetić čestitao je Radničkom na pobedi i naveo da je utakmica bila onakva kakvu su i očekivali.



"Moji momci su pokušali da se nadigravaju i da se bore i radili su to u onoj meri u kojoj su mogli. Ja im čestitam na odnosu. Okrećemo se nastavku sezone, jer nam sledi zaista zgusnut raspored u narednih desetak dana", rekao je on.