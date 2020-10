Pobeda olakšanja, Stankoviću laknulo: "Nakon Kipra..."

"Mnogo snage i emocija se potrošilo na Kipru, tako da mogu da budem zadovoljan današnjom utakmicom. Bilo je korektno, a meni je najvažnije da se niko nije povredio. Zadovoljan sam što smo drugi ciklus završili bez poraza u prvenstvu i plasirali se u Ligu Evropa", rekao je Stanković, preneo je sajt kluba.



Fudbaleri Zvezde pobedili su na svom terenu Napredak sa 3:0, u utakmici 10. kola Super lige Srbije, uoči pauze zbog obaveza reprezentacija.



"Sledi zasluženi odmor za igrače, a potom paklen ritam, osam utakmica mesečno, te je veoma važno da svi budu spremni, našpanovani i da doprinesu klubu i timu", dodao je Stanković.



Stanković je rekao i da je zadovoljan što je mogao danas da pruži šansu mlađim fudbalerima.



"Imamo igrače koji nadolaze kao što je Eraković, bilo je tu još mladih igrača koji su dobili priliku i zaista sam prezadovoljan. Moram da istaknem da mi je žao što se Pavkov osetio loše i što nije zaigrao. Zaista sam zadovoljan timom koji treniram, praktično na svakoj poziciji imamo više opcija", rekao je Stanković.



On je takođe zadovoljan i bodovnom prednošću koju je Zvezda do sada stekla, ne izgubivši nijedan bod u prvenstvu.



"Imamo i bodovnu prednost u odnosu na konkurente, ali gledamo u naše dvorište. Ako dođe neki poklon, mi ga prihvatamo i koristimo, ali ni to ništa ne bi vredelo da mi večeras nismo odigrali dobar meč i pobedili", izjavio je Stanković.



Fudbaler Mirko Ivanić, dvostruki strelac protiv Napretka, zadovoljan je svojim partijama, ali i igrom tima. On je rekao da će ekipa predstojeću pauzu iskoristiti za odmor i pripremu za naredne mečeve.



"Postigao sam devet golova ove sezone i naravno da sam zadovoljan, kako svojim, tako i timskim igrama. Želimo da nastavimo sa pobedama i posle pauze koja sledi, jer znamo da nas čeka 'večiti' derbi, koji je jedna od najvažnijih utakmica u sezoni", izjavio je Ivanić.