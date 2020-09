PLS - Kabel i Radnički ne posustaju, kolo u znaku Marka Mirića!

Vodeći tandem, novosadski Kabel i kragujevački Radnički nastavljaju sa pobedama u Prvoj ligi Srbije.





U sedmom kolu, ekipa Kabela je na svom terenu savladala Dinamo iz Vranja sa 2:1 i tako zadržala maksimalan učinak od početka sezone. Novaković je u 34. minutu doveo Novosađane u vođstvo, izjednačio je Tumbas u 64, a sva tri boda domaćinu obezbedio je Karać samo minut kasnije, postavivši konačnih 2:1.





Istim rezultatom je i kragujevački Radnički stigao do svoje pete uzastone pobede. Bio je to duel imenjaka na ''Čika Dači'', gde je gostovao Radnički iz Pirota, koji je poveo u 16. minutu golom Milutinović-Kostića. Kragujevčani su do izjednačenja stigli u samom finišu prvog poluvremena, i to iz jedanaesterca koji je glavni sudija Jelena Cvetković iz Leskovca dosudila zbog igranja rukom Bojana Dojkića u svom kaznenom prostoru. Siguran sa bele tačke bio je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Marko Mirić, pa se na poluvreme otišlo rezultatom 1:1.





Mirić je u nastavku doneo i potpuni preokret kragujevačkom Radničkom i sva tri boda, pogotkom u 82. minutu posle centaršuta Ćirovića sa desne strane - 2:1.





Minimalnu pobedu ostvarila je i trećeplasirana Kolubara koja je sa 1:0 savladala Dubočicu.







Budi se i Zvezdina filijala, ekipa Grafičara, posle serije loših rezultata i promene trenera. Na debiju novog čefa struke Radomira Kokovića, Grafičar je večeras kao gost savladao ekipu Borca 1926 u Čačku rezulttaom 1:0.





Još uspešniji u gostima bio je Radnički iz Sremske Mitrovice, koji je slavio u Zemunu sa 3:0, baš kao i IMT koji je sa 3:1 savladao ekipu Žarkova.







Prva liga Srbije, 7. kolo

Trajal - Železničar 2:1

-

-

Budućnost Dobanovci - Jagodina 3:0Kabel - Dinamo Vranje 2:1Loznica - Sloga 2:1Radnički 1923 - Radnički Pirot 2:1Žarkovo - IMT 1:3Zemun - Radnički SM 0:3Borac 1926 - Grafičar 0:1Kolubara - Dubočica 1:0