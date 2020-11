PLS - Centaršut kakvog nema u SL, pirueta Ćirovića i majstorija Tomića, Radnički korača ka eliti!

Ekipa Radničkog je nastavila svoj pohod ka Super ligi Srbije.



Izabranici Aleksandra Linte su slavili protiv direktnog rivala za plasman u Super ligu, ekipe Kolubare iz Lazarevca sa 2:0, pa nakon 14 odigranih kola imaju 35 bodova, čak 7 više od drugoplasiranog Kabela i 10 više od trećeplasiranog Grafičara.



Nisu danas blistali fudbaleri Radničkog, nakon prvih 45 minuta sve se svodilo na individualne pokušaje Mirića, Ćirovića i Varjačića koji nisu urodili plodom, dok su na drugoj strani pretili Lazarevčani preko Đenića koji je pokušao glavom da ugrozi Raičevića.



Ništa bitno se nije dešavalo sve do ulaska Nemanje Tomića oko 60. minuta kada je konačno razbijena monotonija.



Samim prisustvom na terenu je uspeo da probudi Radnički, možda i da uplaši protivnika.



Već u 70. minutu 1:0 za domaćina, videli smo trenutak inspiracije Vićentijevića koji je uputio fantastičan centaršut koji ćete retko videti i u Super ligi, a na pravom mestu je bio Slađan Nikodijević koji šalje bez velikih problema glavom loptu u mrežu.



Devet minuta kasnije Radnički dolazi do drugog gola, Ćirović je fantastično prošao po desnoj strani, piruetom se oslobodio protivnika, uposlio Nemanju Tomića na drugoj stativi koji šalje loptu u dalji ugao za konačnih 2:0, bio je ovo treći gol Nemanje Tomića na poslednje četiri utakmice.



Imali su gosti još jednu šansu do kraja utakmice preko Đenića, ali nisu uspeli da dođu do gola, a možda su mogli biti nagrađeni i kaznenim udarcem pred sam kraj meča kada je neko od domaćih igrao rukom u kaznenom prostoru.



Sve u svemu, zaslužena pobeda Kragujevčana koji su sve bliži eliti, ali posla itekako ima još dosta...



