Plan je napravljen, Zvezda ili Jedinstvo sa Uba? Gol Partizanu kao šlag na torti!

Vujadin Savić govorio je za praznično izdanje '' Bivši kapiten Crvene zvezdegovorio je za praznično izdanje '' Kurira '' i tom prilikom je, između ostalog, potvrdio da ima nameru da se, kad za to dođe vreme, vrati u Crvenu zvezdu i eventualno na ''Marakani'' završi karijeru.





Ukoliko mu se ta želja ne ispuni, Savić ima i ''Plan B''.







''Naravno, to je nesto o čemu maštam! Ali isto tako, voleo bih da na kraju karijere zaigram i za Jedinstvo sa Uba kao i tata, stric i deda, pa da tri generacije Savića igraju za Ub i Jedinstvo! Valjda će me Matići, Nemanja i Uroš primiti preko veze'', izjavio je Savić.







Podsetimo, Savić je letos realizovao transfer u kiparski APOEL iz Nikozije, sa kojim ima važeći ugovor do juna 2022. godine.





Ali, nije mu samo želja da se još jednom vrati u Zvezdu, nego i da konačno zatrese mrežu Partizana. A ako mu i to ne uspe, opet ima i rezervni plan.

-





''Skoro sve svoje snove sam ostvario! Bio sam kapiten Zvezde, prvi u istoriji koji je uveo Zvezdu u Ligu šampiona, igrao proleće u Evropi! Osvojio dve titule! Dao gol! Dobio poziv reprezentacije! Osvojio srca i poštovanje navijača što mi je vrednije od bilo kog trofeja!







Doživeo da mi kao i tati skandiraju ime i prezime... Na oproštaju čak i razviju transparent i posvete skandiranje meni i ocu Dušanu!







Zar može nešto lepše?! Može! Samo gol Partizanu! Živim za to da se desi, ali i ako ja to ne učinim, učiniće to moj sin! Ako bih mogao da biram, želim da neko od moja dva sina, ili obojica daju gol Partizanu!'', naglasio je Savić.