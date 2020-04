Pižonova ideja se nekima neće svideti, ali misli da je odlična!

"Ako ćemo sagledavati u duhu fer pleja, onda bi trebalo nastaviti prvenstvo, dakle od 27. kola Superlige. Druga varijanta je, kao što su Belgijanci učinili, proglasiti zatečeno stanje - tu bi Zvezda bila šampion. A poništavati prvenstva, to je glupost neviđena. Čitam da se razmatra i šta će biti sa Premijer ligom. Liverpul je tamo, kao i Zvezda u Srbiji, dominantan na tabeli. Pa šta to znači, puj pike i ne važi. To bi bila nepravda i do takvog epiloga ne bi smelo da dođe", rekao je Pižon za



Smatra i da je odlično što neće biti letnje pauze.



"Odlično! To je prava stvar. Ja bih sad napravio eksperiment da se igra preko leta. Smatram da je najzdravije za fudbalera da sezona traje od proleća do zime. Ovo je prava prilika da se to sprovede u delo. Inače, daju se igračima dva odmora, i leti i zimi. Šta će im to? Englezi samo malo leti ne igraju i - zdravo. Zimu celu peglaju. To je prava smernica", kaže Vladimir Petrović Pižon.

Pižon je komentarisao i mlade prvotimce Crvene zvezde od kojih očekuje mnogo.



"Gavrić me malo podseća na Bursaća. Ali i na Boškovića, Gojkovića, Pjanovića. On ima tu drskost, probija, dribla, čak ima i dobre prekide. Videćemo koliko će da ostane kod nas. Ne znam da li da molim boga da igra dobro zbog rezultata ili da ne igra dobro - da ga neko ne bi kupio (smeh). Nikolić mnogo zna fudbala, liči mi na Karasija. Školovan je igrač, po mom ukusu, verujem da će da ima dobru karijeru, ali mora da pobeđuje. Samo se pobedama pravi imidž, stvaraju odlični fudbaleri, izlazi u Evropu...", rekao je on za "Blic".