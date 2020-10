Pismo igračima Zvezde od legende, evo kako izgleda!

"Večiti derbi" je poseban, dosta je razloga za to.



Recimo, retko ćete videti da pred neku evropsku utakmicu bivši igrači šalju pisma sadašnjim igračima kao pred derbi, kao što je to sada učinio Boško Đurovski. Ili ćete na drugoj strani brda na vrata okačiti izjave druge strane, samo radi motivacije.



Šta je Đurovski pisao?



"Vi ste kao i ja sanjali da igrate u Crvenoj zvezdi, ali niste svesni koliko je ona velika i moćna dok ne odete iz nje. Večiti derbi je privilegija odabranih.



Zato vam u moje i ime svih igrača koji su nosili crno-beli dres, želim pobedu. Vaš Boško Đurovski", napisao je on.





"Večiti derbi", 163. po redu, igra se u nedelju od 17 časova.