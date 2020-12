Piksi u ''Uranku'' otkrio ekskluzivne vesti! Da li smo upravo saznali ko će biti selektor Srbije? Treba li uopšte razmišljati o nekom drugom?

Dugo se naš proslavljeni fudbaler i doskorašnji trener kineskog Gvangžua R&F Dragan Stojković Piksi nije pojavljivao u domaćim medijima, sve do juče, kada smo ga videli na polaganju kamena temeljca za novu japansku fabriku u Inđiji ''Toyo Tires''.





Već danas, ponovo Piksi pred kamerama!









U razgovoru sa Jovanom Joksimović, najpre je objasnio kako je došlo do njegovog pojavljivanja juče na pomenutom događaju.







''Ako su ljudi preko mog imena uspeli da doprinesu boljem imidžu, biću presrećan. Veliki događaj za našu malu zemlju, jer će 500-600 ljudi ili porodica dobiti ono najvažnije danas, a to je posao.



Ja sam došao kao gost. Sa svih strana sam dobio pozive, još letos sam obećao da ću prisustvovati, s obzirom da se radi o japanskoj korporaciji. Trinaest godina sam proveo u Japanu, sedam kao igrač i još šest kao trener. Živeo sam u društvu, koje je mnogo lepo upoznati, taj mentalitet, navike. Možete mnogo da naučite'', istakao je Stojković.





Usledilo je logično puitanje šta je on naučio za sve ove godine u Japanu.





''Strpljenje. Morate doći do cilja, ali strpljivo, svaki cilj iziskuje veliko požrtvovanje i da pokažete strpljenje. Oni bi mogli da uče ceo svet da respektuju okruženje, sami sebe, posao, sve...'', konstatovao je Piksi.





Potom se prešlo na ono što najviše interesuje navijače. Da li je jučerašnje njegovo pojavljivanje bio uvod u izbor za novogf selektora reprezentacije Srbije?





''Ako mislite na Vučića, politika se ne meša u fudbal. Znam da politika ne bi trebalo da se meša u sport. Neki novinari su probali juče da me pitaju za fudbal, ali sam objasnio da sam došao samo zbog kamena temeljca. Nisam, raspoložen da pričam o sportskim temama, pogotovo o fudbalu, Na odmoru sam ovde.



Zaista sam se malo odmorio. Ja strašno poštujem medije, ali mnogo je lepo biti malo sa strane i odmoriti od toga. Mogu da zamislim šta će da se desi posle ove emisije, koliko poziva ću dobiti'', uzvratio je Piksi.





A onda je postao mnogo konkretniji!





''Ima istine da me hoće i to već par godina unazad. Nisam ranije mogao da kažem da hoću da budem selektor, a neki čovek već obavlja taj posao. Znam za pozive i želje. Bilo ih je u poslednje vreme... U novembru sam tri puta odbio Gvangžu R&F''. Živimo u specifičnom vremenu i uslovima. Nosimo maske, prebrzo odlaze neki ljudi u godinama u kojima to nije normalno. Moramo da pokažemo disciplinu i mere koje se donesu.



Treba imati motivaciju da radite ponovo, ja nemam neku motiovaciju sad u ovim uslovima. Ako bih otišao u Kinu, moram da budem u karantinu, da li će moći porodica da mi dođe... Šta treba, da budem godinu dana tamo sam? Moram da osetim energiju, da budem motivisan. Lepo sam im napisao i rekli su mi da sam u pravu, možda bi i oni tako uradili.



Fudbal je lepa stvar, jedna škola života, nešto što te učini velikim, pogotovo ako znaš da ga igraš. Ako ne znaš, nije baš prijatno'', istakao je Piksi.





A onda, još konkretnije o mogućnosti da postane selektor Srbije!





''Propustili smo priliku protiv Škotske. Bio sam u Americi tada, ali sam pratio, ne možeš da veruješ da izgubiš od ekipe koja uz sav respekt nije na nivou da bi trebalo da se plašiš od njih.

Da bi se otišlo na jedno takmičenje, moraš da pokažeš kvalitet. Imamo kvalitet, ali ga ne pokazujemo. Treba pitati ljude koji su u sistemu. Morao bih da imam baš dobre informacije da bih dao svoje mišljenje.



Da li ću biti selektor ili neću, videćemo. Neću da kažem ni DA ni NE, treba neke kockice da se slože.



Kad me neko želi, mora da me želi kompletno'', poručio je Piksi.



''Šta to znači'', upitala je Jovana.



''Morate svi da me želite!''



Moraš da osetiš podršku, želju, volju... Videćemo...''.





Tumbaković je otišao, sada nema nikog na tom mestu zbog koga bi se ustručavao da kaže šta misli







''Vidim da je došlo do promene, da...





Svuda gde sam radio, osećao sam tu energiju. Postoje tu neke druge stvari, koje nisu baš za javnost, moraju da se reše'', dodao je Stojković.





Najbolje je ostavio za kraj!







''Ja znam da bih vas odveo u Katar. BIh, pa znam, zato što verujem u to što radim i što znam da je to dobro. Ja vidim taj kvalitet koji je na trenu. Možda ga neko drugi ne vidi. Taj problem koji smo imali protiv Škotske u poluvremenu mora da se reši. Mi smo stvarno fenomeni., to sam već rekao. Da vidimo šta je to u našim glavama, kad u jednoj utakmici ne napravimo uspeh i ne obradujemo naciju'', zaključio je Piksi.