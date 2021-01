Piksi povukao ključni potez?!

Saga o izboru novog selektora reprezentacije Srbije nikako da se završi, brojni preokreti na tu temu događali su se u proteklih mesec i po, a konačne odluke i dalje nema.





Iako je ''99%'' izgledalo da će Savo Milošević biti novi selektor, u prvim danima nove godine je ponovo Dragan Stojković Piksi izbio u prvi plan.





I potpredsednik FSS Marko Pantelić je potvrdio da je prva želja čelnika FSS upravo Piksi, ali velika prepreka jesu njegovi nezavršeni poslovi sa kineskim Gvangžuom R&F, sa kojim je još uvek vezan ugovorom, iako je njihovu ekipu napustio prošle godine.







Ali, izgleda da je Stojković sada i sam uveren koliko bi značio reprezentaciji Srbije u narednom kvalifikacionom ciklusu, pa je, prema saznanjima '' Informera' ', odlučio da povuče ključni potez u poglednu njegovog izbora za novog selektora.





''Piksi je izgleda shvatio da ga u FSS stvarno žele svim srcem, baš kao što je zahtevao. Više ljudi je razgovaralo s njim i uspeli su da ga uvere da je svima stalo da baš on preuzme 'Orlove'.







Sad je ostao teži deo posla, a to je da Piksi pronađe način da raskine ugovor sa Gvangžuom.







On je poslao pismeni zahtev gazdama kluba, u kojem im predlaže momentalni prekid saradnje, ali po njegovim uslovima. Njemu, prema ugovoru, sleduje šest miliona evra neto do kraja godine, ali je spreman da se odrekne dela tog novca. On Kinezima nudi priliku da uštede tako što bi mu isplatili nešto manje od šest miliona'', prenosi ''Informer'' reči svog neimenovanog izvora.

Isti izvor navodi da ako iz Kine stgne negativan odgovor, u FSS će se okrenuti Savu Miloševiću. Navodno, neće biti u igri opcija koja se juče pominjala da bi Stojković mogao da bude savetnik Miloševiću.





''Piksi po ugovoru s Kinezima ne sme da obavlja nikakvu funkciju u fudbalu nigde u svetu, pa čak ni savetodavnu. On bi mogao to da radi samo neformalno, ali je pitanje da li bi i Savo i on pristali na tako nešto'', navodi izvor ''Informera''.