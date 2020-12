Piksi otpada?!

Viđen je i u razgovoru sa predsednikom Saveza Slavišom Kokezom u jednom beogradskom hotelu gde su razgovarali o selektorskom mestu, pa je sve ličilo da će upravo on postati naš novi selektor.



Ipak...







"Ostalo je da Stojković i definitivno potvrdi Kokezi da odbija ponudu, ali za sada sve ide u tom pravcu da neće prihvatiti mesto selektora", rekao je, između ostalog, izvor "Informera".



Jedan od razloga jesu i velika primanja koja i dalje ima od svog bivšeg kluba, Guangdžoua, sa kojim je imao ugovor do 2021. godine.









"Piksi je i sam rekao da bi mu bila velika čast da vodi nacionalni tim, ali da moraju svi da ga žele i da mu pružaju podršku. On smatra da je bio medijska žrtva godinama pošto je napustio mesto predsednika Crvene zvezde. Otišao je 2007, a kaže da se posle toga još sedam ili osam godina o njemu pisalo samo u negativnom kontekstu. Zato se plaši da bi u slučaju loših rezultata s reprezentacijom ponovo imao loš tretman u medijima. Kroz to ne žele da prolaze ni on, kao ni njegova supruga i čitava porodica", kaže izvor "Informera".



Ko sada izbija u prvi plan?



Odjednom je Savo Milošević taj koji je najbliži selektorskom mestu, ali izvesno je već sada da selektora nećemo dobiti pre Nove godine, iako smo to očekivali.