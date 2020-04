Piksi apeluje, nulta tolerancija za kršenje mera!

Dragan Stojković Piksi se javio iz Francuske, ističe da je situacija daleko ozbiljnija nego što pojedinci misle.



"Ljudi u Srbiji moraju da shvate da ovo nije šala. Ovde ljudi umiru. Šokirao sam se kad sam video brojke u Francuskoj. Nije ti lako kad to pročitaš. Ali moramo da se borimo, znali smo da će biti teško", rekao je Dragan Stojković Piksi za "Srpski telegraf".



Kaže i da je potrebno imati nultu toleranciju za one koji krše zakon.



"Zato poštujte mere koje donose Vlada i stručnjaci, umni ljudi Srbije. Samo tako možemo da se spasemo, radi se o našoj zemlji. Nulta tolerancija za sve one koji krše mere i rade neke stvari, koje, prema mom mišljenju, nisu normalne", kaže on.



Kaže da mu nije dosadno.



"Dobro je da smo svi tu. Da smo zajedno. U krugu smo od 200 metara i viđamo se svaki dan. Uživam sa obe unuke. Nema nikakvih svađa, nema tenzija. I verovali ili ne, uopšte nije dosadno", kaže Stojković.









On ističe da je napustio Kinu u najboljem mogućem momentu po njega.



"Ispalo je da je to bio savršen momenat da napustim Kinu, a sada radim ono što sam hteo - provodim vreme sa porodicom i odmaram se. Tamo se, prema rečima ljudi sa kojima sam u kontaktu, polako život vraća u normalu", kaže on.