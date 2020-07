''Petarda'' koja je obradovala Partizanovce, a zabrinula Zvezdaše

Završnica prvenstva Švajcarske posebno je zanimljiva našim najboljim klubovima, jer od konačnog epiloga u tom takmičenju zavisi i put Crvene zvezde i Partizana ka grupnim fazama Lige šampiona, odnosno Lige Evrope.





Dosta se na tu temu pisalo i prethodnih nedelja, a podsetićemo da Crvenoj zvezdi odgovara da Sent Galen osvoji titulu, dok Partizan navija za Jang bojs. Razlog - UEFA koeficijenti pomenutih švajcarskih klubova, pa bi i Zvezda i Partizan želeli da izbegnu Jang bojs na svom evropskom putu tokom leta. Ukoliko bi Sent Galen bio prvak Švajcarske, Zvezda bi bila nosilac i u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, ali sinoć je Sent Galen doživeo debakl na svom terenu u duelu sa Bazelom (0:5), pa Jang bojs večeras ima priliku da pobegne na pet bodova razlike na vrhu tabele. Rival aktuelnom lideru je poslednjeplasirani Ksamaks.





Posle toga, ostaje još da se odigraju tri kola do kraja sezone. Sent Galen će gostovati Cirihu, dočekati Ksamaks, a onda u poslednjem kolu sledi konačna odluka, duel Jang bojsa i Sent Galena. Jang bojs će pre toga dočekati Lucern, pa gostovati ekipi Siona.

