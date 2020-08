Penal ili ne za Proleter? Vuletić priznao!

Partizan je sve one najbolje poznavaoce Pravila fudbalske igre juče iznenadio saopštenjem nakon meča Crvene zvezde i Proletera.





Fudbalski stručnjaci su se složili u tome da nije bio penal za Proleter nakon igranja rukom Kataija u kaznenom prostoru, a sa tim je saglasan i Vladimir Vuletić koji je to danas priznao na Tviteru.



Učinio je to u jednom od odgovora.



"Profesore, iskoristite Vaš uticaj da PFC nikako ne izdaje saopštenja o “Zvezdinim utakmicama”. Pogotovo juče, gde po novim pravilima ono zaista i nije bio penal. Radi se na destabilizaciji kluba, vi to znate bolje od svih nas. Da ostanemo na pravom putu, bez obzira na smrad oko nas", napisao je jedan od korisnika Tvitera, a Vuletić je odgovorio.



"To sinoćno saopštenje nije mojih ruku delo. A sa Vama sam saglasan", napisao je Vuletić.



Ko je onda pisao saopštenje Partizana i zašto se potpredsednik kluba nije pitao?