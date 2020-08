Pazarci: ''Nemamo pravo na grešku!''

Posle pet kola u elitnom takmičenju, Pazar je 13. na tabeli sa četiri osvojena boda, dok Radnik na 15. mestu ima bod manje.





"Malo nam atmosferu remete povrede i kartoni, ali ekipa mora da je spremna za tu vrstu problema. Posle poraza nad Javorom, nemamo pravo na grešku na domaćem terenu. Pobeda je imperativ protiv odličnog Radnika, a bod u Šapcu vratio nas je na pravi kolosek", rekao je Kolašinac novinarima u novoj konferencijskoj sali na Gradskom stadionu.



Serija od četiri poraza dovela je tokom sedmice do sporazumnog raskida saradnje između Radnika i trenera Sima Krunića, pa će goste u Pazaru predvoditi Dejan Đuričić.



"Đuričić je dugo u stručnom štabu Javora i radi se o ozbiljnom stručnjaku. Takve promene uvek ekipi donesu nešto novo, ali probaćemo da to osujetimo i da se na kraju radujemo. Želim da budemo agresivniji i da od starta utakmice sistem funkcioniše kako treba, bez padova", naveo je Kolašinac.



Vezni fudbaler Pazaraca Ševkija Resić rekao je da očekuje tešku utakmicu i pobedu njegovog tima.



"Radnik će doći da se nadigrava i da upiše tri boda. Mi smo odigrali dobro protiv Mačve u Šapcu s igračem manje. Imamo odličnu atmosferu, koju bi pobeda dodatno podigla. Biće dobri uslovi za igru. Muče nas sitnije povrede, ali mlada smo i kvalitetna ekipa, sa širokim 'rosterom'. Ko god zaigra, trebalo bi da pruži maksimum", kazao je Resić.



Dobre partije i dva gola u dresu Novog Pazara obezbedile su Resiću mesto u selekciji Bosne i Hercegovine do 21 godine, koju 4. septembra u Zenici očekuje meč protiv Velsa u kvalifikacijama za šampionat Evrope.



"Poziv mi mnogo znači. Želim da se zahvalim treneru (Kenanu Kolašincu) što mi je ukazao priliku da se u dresu Pazara izborim za mesto u reprezentaciji, kao i mom sadašnjem klubu. Ne bih, ipak, previše govorio o tome jer želim da prvo pobedimo ekipu Radnika", rekao je Resić.



Novi Pazar i Radnik igraće sutra od 19.30 na Gradskom stadionu.



