Pazarci kobni po Partizan!

Poraz Partizana u Novom Pazaru, domaćin je bio bolji rezultatom 3:2 (1:0).







Partizan bolji rival u prvih 10 minuta, zapravo je pravo čudo kako nisu uspeli da postignu gol. Sadik je imao dve šanse, Drobnjak je u jednoj prilici odlično intervenisao, a onda su svoje šanse imali Asano i Stevanović.



Potom je i Sise umalo poslao loptu u svoju mrežu, a nakon šuta Natha iz slobodnog udarca rezultat je ostao nepromenjen sa početka utakmice, pošto je Drobnjak ponovo dobro intervenisao.



Onda se igra pomerila malo na drugu stranu, pred gol Partizana. U 20. minutu velika šansa za Dragutinovića, a dva minuta kasnije penal za Pazar nakon starta Zdjelara nad Hadžibulićem. Mnogima je bilo sumnjivo da li je prethodno bio ofsajd, ali su kamere Arene vratile situaciju i reklo bi se da dileme nema, sve je čisto.



Penal je iskoristio Nedeljković za prednost domaćina.



Vitasu jedna šansa, onda i za Sadika do kraja poluvremena.



U nastavku prva velika šansa za Tomića, mogao je vrlo lako Pazar da povede sa 2:0, ali je propustio šansu. Dva minuta kasnije, u 59. minutu, Partizan je izjednačio. Pravi karambol u kaznenom prostoru, Suma se tu najbolje snašao i postigao svoj prvenac ove sezone.



Šanse su se ređale na obe strane, Sadik na jednoj i Tomić na drugoj su promašivali, a svakako vredan pomena u drugom poluvremenu bio je i Drobnjak, golman domaćina.



I onda 70. minut, tada je Partizan poveo sa 1:2, Asano je bio taj koji je pobegao odbrani Pazaraca, izašao je ispred Drobnjaka i samo je bocnuo loptu preko njega za prednost crno-belih koja nije dugo trajala. Svega tri minuta.



Tada je Perić nakon asistencije danas odličnog Sisea pogodio za 2:2.



Mirisalo je na još golova, iako je ostalo manje od 20 minuta do kraja, a novi smo videli u 78. minutu i to ponovo u mreži Novog Pazara. Ostojić je pogrešio, Rešić je bio strelac za veliku prednost domaćina.



Ispostavilo se da je to bio i poslednji gol na meču, Novi Pazar je stigao do ogromne pobede, prve u ovoj sezoni i može da se podiči sa tri boda nakon dve utakmice sa "večitima".





Sve što je Partizan uspeo da učini jeste prečka Ivanovića, rezultat je ostao 3:2.







Novi Pazar: Drobnjak, Sise, Vukajlović, Kurdić, Nedeljković (Zimonjić 83), Delimeđac, Kovačević, Tomić, Kecap (Resić 55), Dragutinović, Hadžibulić (Perić 65).



Partizan: Popović, Miletić, Ostojić, Vitas, Urošević, Zdjelar, Natho (Pavlović 71), F. Stevanović (Čolić 46), Suma (Ivanović 77), Asano (Matić 85), Sadik.







U drugom meču današnjeg dana Voždovac je uspeo da savlada Inđiju u gostima rezultatom 0:1. Jedini strelac na ovom meču bio je Miloš Stojčev u 25. minutu utakmice.