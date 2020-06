Pavlović se osećao loše pred utakmicu?! Otkrio da li se radi o koronavirusu!

Štoper Partizana Strahinja Pavlović je bio jedan od najslabijih igrača na večerašnjem meču protiv Vojvodine.



Vojvodina je slavila nakon penala, a u regularnom delu igre je bilo 2:2. Pavlović je krivac za oba gola, dok je uspeo i da postigne jedan na fenomenalan način, makazicama.



"Uspeo sam da postignem gol, da nadoknadim dva gola koja su bila moja krivica. Nisam bio kakav sam bio do sada. Imao sam malih problema pre utakmice sa zdravljem, uspeo sam sve da saniram, ali izgleda da nisam bio 100 spreman. To je koštalo ekipu. Uspeo sam da nadoknadim greške golom, ali to nije bilo dovoljno za pobedu", rekao je Pavlović posle utakmice.



Žao mu je što nije uspeo da osvoji trofej u poslednjoj utakmici u dresu crno-belih.



"Poslednja utakmica bez trofeja, ne znam šta bih rekao. Danas, kao i u mnogim utakmicama tokom sezone, lopta nije htela da uđe".



Istakao je i da se nije osećao dobro pred utakmicu, ali i da nije reč o koronavirusu.



"Nije reč o tome, ali promena vremena... ne tražim alibi, nisam bio kakav znam da budem i mislim da je to koštalo ekipu", rekao je on.