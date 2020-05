Pavlović nagovestio kakav je talenat, izdvojio još dvojicu!

Lazar Pavlović se danas dobro pokazao.



Igrao je odlično protiv Zemuna, a može sebi da pripiše asistenciju i gol u prijateljskoj utakmici pred nastavak prvenstva.



"Lepa asistencija Lazara Markovića petom, a ja sam natrčao iz prve i postigao gol. Ovo je lep početak. Spremamo se za početak sezone. Napredujemo iz dana u dan. Sve je bilo dobro. Biće potpuno spremni za početak", kaže mladi Lazar Pavlović.



On je istakao i dvojicu igrača koji su ostavili utisak na njega, a to su Nikola Štulić i Denis Stojković.



"Sa Džonijem Štulićem sam igrao dugo i on je fenomenalan igrač. Denisa Stojkovića ne znam od pre, ali vidi se da je dobar igrač i da ima odličan šut. Samo ovako da nastavi i nadam se da će brzo debitovati", rekao je Lazar Pavlović.



Sezonu u Superligi crno-beli će nastaviti 30. maja, kada će u 27. kolu dočekati lučansku Mladost.