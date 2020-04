Partizanu propalo nekoliko ozbiljnih transfera, kako će izgledati letnji prelazni rok?

Već dvadesetak dana nema fudbala u Srbiji zbog pandemije koronavirusa, a posledice po finansije naših najboljih klubova se uveliko osećaju.





Miloš Vazura. Planovi koji su pravljeni prethodnih meseci vezani za neka nova pojačanja praktično su već sada pali u vodu, što je u razgovoru za '' Žurnal '' i nagovestio generalni direktor Partizana





''Ceo fudbal je stao, bukvalno. To je sasvim normalno, ljudski životu su najbitniji. Otkriću vam: imali smo nekoliko ozbiljnih razgovora za pojedine fudbalere i sve je stalo'', izjavio je Vazura.



Nema nikakve sumnje da će finansijsko stanje u klubu biti ugroženo, pa će jedna od mera biti i ''kresanje'' troškova, što bi moglo da znači i određeno smanjenje plata igračima, što se već dešava i u najvećim evropskim klubovima, poput Juventusa ili Barselone.





''To vam je lančano. Partizan živi od prodaje igrača, jasno je da će cene na tržištu da postanu značajno manje, uopšte, manje će da bude i transfera. Očekuje nas teška godina'', priznaje Vazura.





On je potvrdio i da dok traje sezona neće biti okončani ugovori Bojanu Ostojiću i Nemanji Stevanoviću, koji su potpisani do juna 2020, to će se prolongirati do okončanja tekućeg šampionata.





Ali, prema njegovoj prognozi, letnji prelazni rok u Partizanu možda će biti najsiromašniji ikad.





''Klubovi koji zarađuju novac od ulaznica i tv prava neće sad da kupuju igrače. Transferi će da budu drastično manji, ma, sumnjam da će na leto uopšte i da ih bude. Očekujem izuzetno težak prelazni rok'', zaključio je Vazura.

