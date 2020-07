Partizanu laknulo, Zvezda će, izgleda, morati težim putem...

Danima se u domaćim medijima piše o završnici šampionata Švajcarske, jer od toga ko će tamo osvojiti titulu zavisi i evropski put Partizana i Crvene zvezde ovog leta.





Pretpostavljamo da ste već upoznati da su u trci za prvaka Švajcarske ostali Jang bojs i Sent Galen, a tri kola pre kraja, Jang bojs od sinoć ima čak pet bodova više u odnosu na svog prvog pratioca.





Sulejmani i drugovi su sinioć kao gosti savladali poslednjeplasirani Ksamaks sa 1:0 golom Ensamea u uvodnom delu meča, pa sada već mogu polako da počnu sa pripremom šampionskog slavlja.





Doduše, u poslednjem kolu se sastaju baš Jang bojs i Sent Galen, ali s obzirom da Jang bojs ima i znatno bolju gol razliku, može sebi da dozvoli luksuz i da izgubi taj derbi, ali i da pre toga remizira u jednoj od dve preostale utakmice.





Šta ovo znači za Zvezdu i Partizan?



-





Pošto je Jang bojs ekipa sa boljim koeficijentom u odnosu na Sent Galen, njegov ulazak u kvalifikacije za Ligu šampiona značio bi da Zvezda u trećem kolu kvalifikacija ne bi bila među nosiocima, a zahvaljujući sve izvesnijem ulasku Sent Galena u kvalifikacije za Ligu Evrope, Partizan bi bio nosilac u žrebu do kraja kvalifikacija.





Druga okolnost na koju će crveno i crno-beli obraćati pažnju u susret predstojećim žrebovima jeste to da li će imati tu sreću da ključne utakmice igraju kao domaćini, s obzirom da je ovog leta skraćeno takmičenje u kvalifikacijama zbog pandemije i u svakoj rundi osim plej-ofa kvalifikacija za LŠ igraće se samo po jedna utakmica.