Partizanu i Zvezdi ograničiti kupovinu?!

Iskusni fudbalski stručnjak Milorad Kosanović trenutno je bez angažmana posle odlaska iz Radničkog iz Niša, ali i dalje pomno prati sva dešavanja u Superligi.





Ono što je poslednjh dana izbilo u prvi plan jeste proširenje lige na 20 klubova, a Kosanović je jedan od onih koji smatraju da Srbija nema dovoljno kvalitetnih ekipa za tako glomaznu ligu.







S tim u vezi, Kosanović je u razgovoru za '' Žurnal '' provukao i jedan predlog, da se Partizanu i Zvezdi ograniči kupovina.





''Radi se o svojevrsnom kompromisu klubova, udovoljavanju najslabije plasiranim da bez kvalifikacija ostanu u visokom rangu. Nisu, pritom, vodili računa o najbitnijem, kvalitetu takmičenja.







Srbija nema respektabilnih 16 klubova, već jedva deset. Umesto tu da sabiju kvalitet, Zvezdi i Partizanu ograniče kupovinu talentovanih dečaka – poklekli su pred ustupcima'', istakao je Kosanović.

On smatra da će se već posle desetak kola liga praktično podeliti na one koji se bore za opstanak i one u vrhu tabele



''Crvena zvezda i Partizan za prvo mesto u drugom i to je to... A, bez kvalitetne lige nema ni fudbala ozbiljnog. Otud je i nejasan motiv za preglomazno takmičenje, s druge strane, valjda su dobro razmislili pre nego obnarodovali predloge. Videćemo... Preživeli smo i veće gluposti poput doigravanja i podele bodova, hoćemo i 20 klubova...'', naglasio je Kosanović.