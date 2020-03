Partizanov napadač u potpuno novoj ulozi!

View this post on Instagram

Vreme u #samoizolacija možemo iskoristiti i da razvijemo kreativnost i sa svojim partnerima ili prijateljima kuvamo omiljena jela. Malo smo zakasnili za nedeljni ručak, ali evo šta vam naš napadač @matke9 sa devojkom Nevenom preporučuje da napravite već za sutra. POTREBNI SASTOJCI: 1.Taljatele 2.Pesto sos(Teglica od 190g) 3.Pavlaka za kuvanje(200ml) 4.Slanina 5.Čeri paradajz 6.Rukola 7. Kačkavalj (250g) 8.So(po potrebi) Staviti vodu da proključa i potom dodati testeninu (Količina u zavisnosti za koliko se osoba sprema) Kuvati 7 minuta. Dok se to kuva, pored u tiganj dodati pesto sos, malo propržiti i sipati pavlaku za kuvanje i mešati tri minuta. Zatim dodati kačkavalj i promešati još minut dok se ne rastopi. U to sipati taljatele koje smo prethodno procedili. U drugom tiganju propržiti slaninu i zatim sve to servirati. #stayathome #ostanimokodkuce #fkpartizan #crnobelaporodica