Partizanov Filip samo prvi, slede neki novi klinci i dve bombe u Junajtedu! Ovo su "novi Đavoli"?

I pored toga što u Partizanu tvrde da Filip Stevanović nije blizu Junajteda, izgleda da je čitava priča gotova, da su ostali detalji.



Ako stavimo na stranu to što je Fabricio Romano potvrdio transfer, a zatim i sam Stevanović fotkom na Instagramu zagolicao maštu, priča se da je fudbaler Partizana deo većeg projekta Junajteda koji agresivno traži mlade igrače.



Umakao im je Džad Belingem, a Stevanović koga već sada porede, iako je pretenciozno sa mladim Ronaldom je planiran kao deo ulaska mladih igrača u tim. Već je Hanibal Mejri u planovima Solskjera, slede nekadašnji fudbaler Ajaksa, napadač Dilon Hogeverf, zatim češki golman Radek Vitek.



Osim Stevanovića, Junajted pokušava da zaključi poslove sa Markom Huradom iz Barselone i Realovim klincem Alvarom Karerasom. Uz nešto starije, Grinvuda, Tahita Čonga koji ide na pozajmicu, zatim Brandona Vilijamsa koji se već ustalio, plus Van Bisaku, Fosu Mensaha i naravno Rašforda kao vođu tima, to bi trebalo da bude novi Mančester Junajted za narednu deceniju.







Stevanović bi najverovatnije, ako bude realizovan transfer ovog leta ostao u Partizanu još godinu dana.



Što se tiče drugih pojačanja, čini se da je Sančo daleko, i dalje se priča o mogućoj trampi Dibala-Pogba, a ako Francuz zaista ode (navodno je Rajola doneo ponudu u Englesku), onda bi se "Đavoli" ustremili na Saula Nigeza koji želi da napusti Atletiko.



Uz to, traži se pojačanje u odbrani, Kulibali i Čilvel su mete, ali su čini se, pogotovo ovaj drugi preskupi, pa sada razmišljaju o Upamekanu iz Salcburga.