Partizanov dečak o Čoli: "Pričam da mi je deda"

Mladi Nikola Čolić je jedan od dečaka priključenih prvom timu Partizana.



On bi mogao da zaigra i kao bonus igrač u duelu Partizana i Napretka u prvom kolu Super lige Srbije.



Medijima je bilo i zanimljivo njegovo prezime, pre svega zbog čuvenog pevača sa ovih prostora Zdravka Čolića.



"Mnogo ljudi me je pitalo da li smo rođaci... Ponekad se našalim: kažem da mi je Zdravko deda. Znam dosta njegovih pesama, eto – Ružice, Ružo, Ruška", kaže za "Žurnal" ovaj momak.



Što se tiče terena, kaže da ima veliku privilegiju da igra za crno-bele.



"Pokazao sam igrama da imam kvalitet. Činjenica da sam deo ekipe predstavlja veliku čast i privilegiju. Hvala šefu i stručnom štabu na ukazanom poverenju, svakodnevno se trudim da ga opravdam", kaže on.



Čolić je iz generacije 2002, videćemo koliko ima kvaliteta.