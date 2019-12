Partizan - Vazura otkrio kad stižu prva pojačanja, šta će biti sa Sadikom i kada će se sve znati o Pavlovićevom transferu!

Kraj godine je uvek prilika za svođenje bilansa, za analizu učinjenog i pravljenje planova za naredni period.





Tako je i u Partizanu, gde ovog decembra imaju mnogo više razloga za zadovoljstvo, nego što je to bio slučaj decembra 2018.





Posle plasmana u grupnu fazu Lige Evrope, odličnih igrača, ali i najnovijeg transfera Strahinje Pavlovića, u Humskoj se mnogo lakše diše kada su u pitanju klupske finansije.





Između ostalog, i na tu temu je govorio Miloš Vazura, generalni direktor Partizana, gostujući u specijalnom izdanju ''Partizanovog vesnika'' na TV Partizan.







''Moram da pohvalim šefa struke, Partizan igra dobar fudbal i to se vidi. Partizan je dao preko 70 golova u ovoj polusezoni. Krenuli smo od toga da je Sadik 'drvo', a sad smo došli do pitanja gde Sadik ide. Ima nekih novinskih napisa da je Sadik otišao, ali ja sam već odavno dao izjavu da on ne može da ide, da se samo Partizan pita.







Imamo dobar tim, ali na kraju mi živimo isključivo od transfera. Eto, Strahinja Pavlović koji je krajem avgusta bio skoro transferisan u Lacio... i eto kako je sudbina napravila... Mi smo početkom novembra počeli pregovore sa Monakom, vrlo brzo smo videli kuda to vodi. Jako nam je drago što smo takav dogovor napravili sa tako velikim klubom.





Ali, posle prvog januara ćemo izaći sa preciznim ciframa. Takav je ugovor potpisan da moramo da sačekamo 1. januar i da tek onda više pričamo'', objašnjava Vazura.





Nešto je ipak već sada potvrdio, a to je da Pavlović ostaje na pozajmici još šest meseci u Partizanu.





''Tako imamo dodatnih šest meseci da tražimo još jednog štopera u dogovoru sa trenerom'', naglasio je Vazura.







Zvezda je pobegla velikih 11 bodova na kraju prvog dela sezone, ali to ne znači da Partizan nema najviše ambicije tokom proleća.





U drugom delu sezone igraće se više derbija nego jesenas, što je ujedno i prilika da Partizan eventualno smanji zaostatak i šampionsku trku učini zanimljivijom.





A da bi se to dogodilo, neophodna su i nova pojačanja. Vazura ih najavljuje do početka priprema, a one su zakazane za 10. januar.







''Imamo dva derbija, imamo i Kup, očekujemo da se sretnemo i tamo. Idemo da odbranimo trofej Kupa Srbije, ali idemo korak po korak.





Bitno je da se ekipa dobro spremi, da se ekipa pojača na nekim pozicijama, gde nemamo dovoljno igrača, na tome radimo i imaćemo već neke nove igrače do početka priprema.





Pravićemo filozofiju da pomešamo igrače iz naše škole sa strancima i našim iskusnim igračima'', istakao je Vazura, a onda posebno pohvalio jednog prvotimca Partizana.







''Zdjelar stvarno igra fenomenalno i jako smo zadovoljni s njegovim načinom rada, odnosom prema treningu i to se i vidi. Zadovoljni smo svima, nadam se da su i oni zadovoljni'', dodao je Vazura.