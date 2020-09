Partizan sutra počinje prodaju sezonskih karata!

Fudbalski klub Partizan u četvrtak počinje prodaju sezonskih ulaznica za ovu sezonu.





Kako su danas saopštili crno-beli, na prodaju su se odlučili zbog interesovanja navijača koji žele da nastave tradiciju kupovine godišnjih karata, kojom pomažu klubu i pokazuju vernost.







Zbog mera sprečavanja pandemije korona virusa nije dozvoljeno prisustvo publike na stadionima, a kako je naveo Partizan, cene će zbog toga biti promotivne, u periodu od 1. do 10. oktobra.



U tom periodu sezonske ulaznice mogu kupiti isključivo vlasnici prošlogodišnjih sezonskih ulaznica za koje će biti sačuvana njihova mesta iz prethodne sezone. Klub je odlučio da vlasnici sezonskih ulaznica iz prethodne takmičarske godine imaju pravo popusta i na dodatni broj ulaznica, a jedno lice može kupiti maksimalno četiri.



Cene sezonskih ulaznica za tribine sa popustom iznose 1.500 dinara za južnu tribinu, 3.500 dinara za bočne strane na istoku i zapadu i 4.000 dinara za centralne delove istoka i zapada.



Za mesto u loži, uz popust treba izdvojiti, na istoku 40.000 dinara, na zapadu bočni deo 48.000, a za centralni deo zapada 56.000 dinara.



Sezonske ulaznice sa popustom se mogu kupiti i nakon isteka promotivnog perioda, s tim da se vlasnicima sezonskih ulaznica ne može garantovati za njihovo mesto sa prošlogodišnje ulaznice, naveo je Partizan.





Posle promotivnog perioda sezonske ulaznice mogu kupiti i ostali, po cenama od 2.000 dinara za jug, 4.000 za bočne delove istoka i zapada i 5.000 dinara za centralne delove te dve tribine.





Sezonska ulaznica za ložu košta 50.000 dinara, za bočni deo zapada 60.000, a za centralni deo 70.000 dinara.





Pravo na korisćenje popusta imaju svi dosadašnji korisnici sezonskih propusnica, studenti, srednjoškolci i navijačice.



Sezonske ulaznice će se prodavati na prodajnom mestu Tiketlajna na Novom Begoradu u Milutina Milankovića 1, od ponedeljka do petka od 10 do 18 časova.



Od ove godine, sezonske ulaznice prodavaće se i u Crno-belom butiku na stadionu od 10 do 17 časova. Za sve one koji kupe sezonsku ulaznicu omogućen je i popust u Crno-belom butiku na stadionu od 10 odsto do kraja godine.



U skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama, ulaznice se kupuju uz lični dokument sa fotografijom, a maksimalan broj ulaznica koje jedno lice može kupiti je četiri.



Ukoliko dodje do postepene redukcije preventivnih mera i mogućnosti prisustva publike na fudbalskim mečevima, sezonska ulaznica će važiti za sve mečeve u Super ligi Srbije. Takodje, ukoliko broj gledalaca na mečevima bude ograničen, vlasnici sezonskih ulaznica će imati prioritet prilikom ulaska na stadion.



Partizan je istakao da neće vršiti povraćaj novca na kraju sezone, jer trajanje mera koje se odnose na pandemiju korona virusa zavise od odluka Vlade Republike Srbije.