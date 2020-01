Partizan - Šta će odlučiti Filip Stevanović, hoće li poslušati ''Kalabu''?

Mladi štoper Partizana Strahinja Pavlović početkom ove zime prebrinuo je brige oko inostranog transfera. Karijeru će od juna nastaviti u Monaku, a Partizan je od tog transfera odlično zaradio, 10 miliona evra plus bonuse.







''Za mene je ovo tek početak, motiv više. Želja mi je da igram na najvećem mogućem nivou, u najboljim ligama. Mislim da prave stvari tek dolaze. Bio sam tri dana u Monaku, obišao sam i stadion i grad, čisto da vidim šta mi je najbliže. To što sam video, jako mi se svidelo.



Našao sam i profesora i krećem sa učenjem francuskog jezika'', otkrio je Pavlović u razgovoru za klupsku televiziju.





Transfer je i letos bio na vidiku, kada je maltene sve bilo dogovoreno sa rimskim Laciom, ali se na kraju sve izjalovilo zbog nekorektnog ponašanja italijanskog kluba.





''Imao sam pritisak posle svega sa Laciom. Rekao sam sebi da to ne sme da me sputa, da samo treba da me ojača. Svi su mislili da mi to ne predstavlja nikakav pritisak. Naravno, nekad kad sam sam, sve me to malo stigne, ali sad je sve to prošlo. Došao je Monako, za mene čak i bolji klub, bolji za mlade igrače.



Nisam voleo da pričam o tome, znao sam da će doći nešto bolje'', istakao je Pavlović.





Njegov godinu dana mlađi saigrač Filip Stevanović je ove zime takođe na pragu velikog inostranog transfera, za njega je konkretnu ponudu poslala Nica, pominje se 15 miliona evra, ai u igri je navodno i Napoli.





Da sve bude bolje po Partizan, već dolaze i ''neki novi klinci'', takođe veoma talentovani.







''Fića je mlađi od mene godinu dana, takođe ima ozbiljne ponude, nadam se da će prihvatiti tu Nicu, da mi bude blizu. Tako se poklopilo, da u kratkom periodu imamo kvalitetene mlade igrače, šteta što je Zlatan otišao, a da klub nije zaradio, ali to su neke okolnosti koje su se tako desile.



U mojoj generaciji imamo i Lakija, zatim sad su došli novi igrači poput Save i Slobe, Miljana da ne zaboravim. Mislim da će svi uspeti da se dokažu ovde. Zatim mali Knele, Čola... ima dosta kvalitetnih igrača u par godišta'', ističe Pavlović.