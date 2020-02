Partizan spreman za derbi, Proleter u arhivi, Zvezda na +11!

Ekipa Partizana iskoristila je kiks Crvene zvezde i prišla je na 11 bodova zaostatka u odnosu na najvećeg rivala. Crno-beli su danas savladali Proleter rezultatom 3:0 (2:0).Humska je i danas izgledala sablasno, svega oko 1500 navijača je ispratilo crno-bele na derbi koji je na programu u nedelju od 18 časova.Partizan je imao terensku inicijativu danas od samog starta, iako je izašao u kombinovanom sastavu, a Proleter je imao prvu šansu preko Ruševića koji je izbegao ofsajd poziciju i koji je šutirao pored gola iz izgledne situacije.Savo Milošević je mogao da odahne nakon 7. minuta kada je njegova ekipa stigla do prednosti. Partizan je poveo nakon što je lopta došla do Lazara Markovića, šutirao je nekadašnji fudbaler Liverpula, lopta je pogodila Ognjena Mitrovića koji je poslao loptu u svoju mrežu. Gol se pripisuje Markoviću.Meč je, ispostaviće se, bio rešen u 23. minutu utakmice. Bibras Natho je poslao loptu ka Matiću, ni ovoga puta nije bilo ofsajda po odluci sudije Ilića, a doskorašnji napadač Vojvodine je pobegao i golmanu Petriću i pogodio je gol bez velikih problema.Bio je ovo njegov prvenac u dresu Partizana.Nastavak nam nije doneo skoro ništa kvalitetno sve do pred kraj meča. Teško da bi režiseri utakmice mogli da izuaberu nešto za one najzanimljivije detalje, sve do 87. minuta kada je Partizan postigao svoj treći gol.Nakon šuta Brežančića Petrić je očajno reagovao, lopta je došla do Miletića koji je nekako uspeo da postigne novi gol za crno-bele za 3:0.