Partizan prekinuo pregovore sa potencijalnim pojačanjem!

Nije došlo do saradnje Uroša Vitasa i Partizana.



Štoper koji se svideo Miloševiću ipak nije našao zajednički jezik sa upravom kluba, problem su pronašli u plati, pa će Vitas potražiti novi angažman najverovatnije u inostranstvu.



Čekao ga je Milošević da popuni spisak putnika za Katar gde će crno-beli odmeriti snage sa ruskim timovima, ali ga očigledno nije dočekao.



Testovi koji su bili planirani za utorak kako bi se proverilo njegovo fizičko stanje nisu se ni dogodili.



Dakle, Partizan ostaje sa samo trojicom štopera u prvom timu, a to su Strahinja Pavlović, Bojan Ostojić i Igor Vujačić, s tim što Slobodan Urošević po potrebi može da igra štopera, što je tokom jedne pripremne utakmice činio i Milan Smiljanić. Ne zaboravimo ni Nemanju Miletića koji je takođe igrao tokom svoje karijere kao štoper, s tim što Partizan ima problema i na poziciji desnog beka ukoliko se on prebaci u sredinu.