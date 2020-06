Partizan pred put u Surdulicu, penali nisu tema?

Fudbaleri Partizana igraju u sredu od 17.30 u Surdulici protiv Radnika u četvrtfinalu Kupa Srbije, u kome brane trofej.





"Već smo ušli u takmičarski ritam, prva utakmica je prošla bezbolno, s obzirom na rezultat i da nije bilo povreda. Sada dolazi na red Kup, takmičenje koje nas najviše interesuje u ovom momentu. Čekaju nas, nadam se, tri teške utakmice uključujući i finale.







Neće biti lako, Kup je specifično takmičenje ne samo kod nas nego i u Evropi i svetu. Moraćemo biti na maksimumu ako želimo dobar rezultat, počevši od sutrašnje utakmice", rekao je Milošević na konferenciji za novinare.



"Igramo na strani, svaka utakmica koju igrate van svoje kuće je na svoj način komplikovana, sigurno nas čeka motivisan protivnik.



Ove uslovno rečeno manje ekipe će tražiti šansu za Evropu kroz Kup takmičenje, očekuje nas motivisan protivnik i moraćemo da damo svoj maksimum, moraćemo da uradimo mnogo stvari dobro na terenu ako želimo dobar rezultat", naveo je Milošević.



On je rekao da ekipa mora da bude koncentrisana.





"Svaki protivnik je nezgodan ako se opustite i ne shvatite ga ozbiljno. Moja ekipa ima dodatni problem da ukoliko koncentracija nije na najvišem nivou, možemo da imamo problem protiv bilo koga. Kada smo motivisani i kada je koncentracija od prvog do poslednjeg minuta na ozbiljnom nivou, onda se ja ne plašim nikoga", rekao je on.

Partizan ove sezone može da se bori samo za trofej u Kupu, pošto je Crvena zvezda odbranila titulu. Crno-beli su drugi na tabeli, ali tu poziciju još nisu osigurali.





"Logično se nameće da nam je Kup prioritet, s obzirom da u prvenstvu nemamo šanse za veći plasman, ali je i bitno da završimo kao drugi zbog Lige Evropa.







Kup je takmičenje koje je prethodnih godina davalo život Partizanu kao klubu i ove godine je jako bitno za nas. Moramo da idemo od utakmice do utakmice, do osvajanja Kupa da odigramo tri utakmice", rekao je Milošević.



Partizan je drugi na tabeli sa pet bodova više od trećeplasirane Vojvodine. Milošević je rekao da su prvenstvene utakmice na neki način provera za Kup, ali da je cilj osvajanje drugog mesta u Super ligi.



"Ne smemo još da arhiviramo ligu jer nismo obezbedili drugo mesto. Narednih 10 dana je ključno za nas, moraćemo da upotrebimo sve što imamo i mi u stručnom štabu, svi igrači na terenu i oni koji su na klupi. Svi kao jedan da budemo ukoliko želimo iz ovog perioda da izađemo živi", naveo je Milošević kroz osmeh.



On je rekao da se Kup razlikuje od prvenstva pošto u tom takmičenju nema popravnog, a upitan je i o pritisku pod kojim su igrači.



"Vi tada ili prolazite ili ispadate, nema popravnog. Zato ima mnogo iznenađenja u Kupu. Ništa u životu se ne mora, samo jedna stvar. I ova druga koja nam je nametnuta", dodao je Milošević.

Upitan o sastavu, on je rekao da nekolicina igrača ima malih problema sa povredama, ali da će sve biti jasnije posle današnjeg treninga, a uoči puta u Surdulicu.





Ukoliko ne bude pobednika u regularnom delu utakmice, odmah će se izvoditi penali, a Milošević je upitan da li je ekipa vežbala izvođenje jedanaesteraca.



"Moji igrači redovno vežbaju penale bez čekanja utakmica u Kupu, na kraju svakog treninga. Jesenas smo imali problema u realizaciji, mnogo smo radili da bismo popravili taj segment igre, u tu završnicu spadaju i penali. Nema potrebe stavljati poseban akcenat na taj segment, mi ga vežbamo svakodnevno", naveo je trener crno-belih.

"Ne razmišljam o penalima u ovom trenutku, cilj je da završimo utakmicu pre toga", dodao je on.



Nije poznato gde će se igrati finale Kupa, a na pitanje gde bi želeo da se ekipe bore za trofej, Milošević je odgovorio da nije razmišljao o tome ali da bi moglo da bude u Subotici.