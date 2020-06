Partizan poslao ponudu, stigao i ekspresan odgovor Milana Mandarića!

Odlaskom Strahinje Pavlovića pojavila se rupa koju Partizan treba da popuni, a prvi pik za to je Maki Banjak.To nije zadovoljilo apetite prvog čoveka Ljubljančana Milana Mandarića koji pored veće ponude, traži i 20 posto od naredne prodaje.Upravo je taj zahtev prepreka da se završi posao, Partizan nije naročito voljan da deo buduće zarade prosledi "zmajčekima", pa je ponudio neke druge bonuse poput one za osvojenu titulu, plasman u neko od evropskih takmičenja...Slovenački mediji tvrde da će 25-godišnji Banjak sasvim sigurno napustiti Olimpiju ovog leta, pa je to sasvim sigurno adut više Partizanu u pregovorima.Kamerunac je nakon pet godina u omladinskoj školi, zatim još tri u drugom timu Barselone, nastupao za Nant, Saragosu i Admiru pre nego što je 2018. godine potpisao ugovor sa Olimpijom.