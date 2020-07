Partizan počeo pripreme, Vučelić o "pravom srpskom klubu"!

Danas je na SC Partizan Teleoptik održana prozivka igrača Partizana pred predstojeću sezonu.



Igrače je predvodio kapiten Vladimir Stojković da bi ih zvanično pozdravili predsednik Milorad Vučelić, kao i šef stručnog štaba Savo Milošević.



Igračima i javnosti se obratio predsednik Partizana Milorad Vučelić.



"Mi smo u ovim takmičenjima u prethodnoj godini pokazali da smo pravi srpski klub. Igrali smo briljantno, imali smo sjajne pobede, ali na kraju nismo pobedili ni u jednom takmičenju. Od Kosova, to je srpski specijalitet, a za utehu se može reći da smo pravi srpski klub. To je samo po sebi dovoljno. Voleo bih da izneverimo tu veliku tradiciju ovog naroda, ta načela po kojima je važno učestvovati i da ove godine pobedimo pre svega u prvenstvu i ostvarimo što bolji uspeh u Evropi. Voleo bih da osvojimo Kup koji smo ove godine izgubili zahvaljujući našoj lošoj utakmici, meču u kojem nismo igrali sa dovoljno žara.



Ovde ima igrača vrhunskog i najvišeg kvaliteta. Nema boljih igrača u Srbiji i nadaleko. Ali samo kada igrate punom koncentracijom vi ste veliki tim. To smo pokazali u onoj utakmici protiv Mančester junajteda, bez obzira na njihov nesrećan ishod. Želim vam da igrate punim angažmanom. Ne treba da ostavljate srce na terenu, najbolje je da srce bude tamo gde jeste. To srce treba da upravlja vašim znanjem i vašim kvalitetom. Radovaćemo se pobedama i strepećemo, ali kada vidim vaš angažman, odmah mogu da vam kažem ishod tih utakmica – vi ćete pobediti. Hladna glava, srce u grudima i borba na terenu", poručio je igračima Vučelić koji se potom osvrnuo i na odlazak Milana Đuričića iz stručnog štaba.



"Žao mi je što nema Đumija, člana našeg stručnog štaba, mog ličnog prijatelja i čoveka koji je mnogo dao Partizanu. Želim da mu se zahvalim u ime svih nas i u svoje lično ime. Takođe želim da Radovanu (Ćurčiću) poželim dobrodošlicu u stručni štab. Verujemo u njegove dokazane kvalitete i da će dati dragocen doprinos našim uspesima u narednom periodu.



Mi iz uprave ćemo se maksimalno truditi da učinimo ono što je do nas. Molim vas za razumevanje ako nešto nije potaman, to se dešava u životu. Živeo Partizan i napred Partizan", rekao je na kraju prvi čovek "crno-belih".



Pripreme su počeli: Vladimir Stojković, Nemanja Stevanović, Aleksandar Popović, Nemanja Miletić, Bojan Ostojić, Uroš Vitas, Igor Vujačić, Slobodan Urošević, Rajko Brežančić, Saša Zdjelar, Bibars Natho, Milan Smiljanić, Lazar Marković, Sejduba Suma, Lazar Pavlpović, Filip Stevanović, Takuma Asano, Đorđe Ivanović, Slobodan Stanojlović, Umar Sadik, Bojan Matić, Nikola Štulić, Denis Stojković, Uroš Knežević, Nikola Čolić, Dragan Bojat, Savo Arambašić, Boris Krstić.



Partizan će u Beogradu trenirati do 15. jula.