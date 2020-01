Partizan odradio ''TE-TA'', sledi nova utakmica!

View this post on Instagram

Poslednji trening pred utakmicu! Odradili smo i poslednji trening pred sutrašnju utakmicu sa ekipom MFK Ružemberok. I ako je već dvanaesti dan priprema atmosfera u timu je sjajna uz puno elana za rad i motivom za dokazivanjem za igrom u novoj sezoni. Poslednji trening je obeležio tehničko-taktički deo, TE-TA na izgradnji tima, otvaranje igre, izgradnja napada, završnica napada, kao i uigravanje prekida. Sutra od 17h po lokalnom vremenu možete gledati utakmicu uživo na linku youtube.com /fkpartizanbeograd Video sa treninga na youtube.