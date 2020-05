Partizan odbio višemilionsku ponudu, ko ovog leta napušta Humsku?

Fudbal nastavlja da "diše" nakon pauze zbog pandemije, a u Humsku je stigla i prva ponuda.Kako prenosi portal Telegraf , neimenovani klub iz Turske poslao je ponudu vrednu tri miliona evra na ime obeštećenja za Sejdubu Sumu.Gvinejac je bio meta tog kluba i tokom zime, ali Partizan nije želeo da pregovara sa Turcima jer traži duplo više, šest miliona evra.Partizanov scenario u vezi sa letnjom prodajom fudbalera ne podrazumeva Gvinejca, ukoliko to zaista ne bude neophodno za egzistenciju kluba, zato je ista cena i dalje tu.U Humskoj razmišljaju o prodaju Filipa Stevanovića kojeg bi, nakon prodaje, mogli da pozajme i sačuvaju ga do kraja sezone kao što je to slučaj sa Strahinjom Pavlovićem, piše taj portal.Ipak, ne po svaku cenu pošto postoji i rezervni plan - prodaja Umara Sadika za kojeg takođe postoji veliko interesovanje.Ukoliko pak za njih dvojicu ne stigne odgovarajuća ponuda, Suma bi mogao da napusti Partizan, ali tek nakon evropskih kvalifikacija.Uostalom, čini se da je zamena za Gvinejca spremna ...