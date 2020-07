Nije 30, nego 31.



Partizan je priključio još jednog fudbalera na putu ka Zlatiboru, a to je Marko Jovičić.



Golman koji je prethodnu sezonu branio za Hibernians sa Malte se vratio sa pozajmice i pokušaće da se nametne Miloševiću ukoliko ne pronađe inostrani angažman.



"Jeste, imam i dalje ugovor. Treniraću sa njima, pokušaću da se nametnem, tako da je sve na meni.







Postao sam i otac malog Ivana, imam još veću podršku nego do sada", rekao je on.



Jovičić ima ugovor do kraja ove kalendarske godine.